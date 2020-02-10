НБУ договорился с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий

НБУ станет регулятором страховых компаний и кредитных союзов вместо Нацкомфинуслуг
Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили пресс-службе, документ обеспечит более скоординированный и эффективный процесс передачи функций регулирования и надзора за рынком небанковских финансовых услуг от Нацкомфинуслуг в НБУ.
Меморандум предусматривает:
Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Национальный банк Украины (НБУ) выдвинул страховым компаниям три базовых требования - наличие и достаточность собственного капитала, прозрачная структура собственности и соблюдения законодательства о финмониторинге.