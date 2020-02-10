НБУ домовився з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень

НБУ стане регулятором страхових компаній та кредитних спілок замість Нацкомфінпослуг
Національний банк України (НБУ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю для забезпечення реалізації положень закону про "спліт". Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначили прес-службі, документ забезпечить більш скоординований та ефективний процес передачі функцій з регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від Нацкомфінпослуг до НБУ.
Меморандум передбачає:
Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Національний банк України (НБУ) висунув до страхових компаній три базові вимоги - наявність і достатність власного капіталу, прозора структура власності та дотримання законодавства про фінмоніторинг.