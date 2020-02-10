НБУ домовився з Нацкомфінпослуг про поступову передачу повноважень

Національний банк України (НБУ) та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (Нацкомфінпослуг) підписали Меморандум про взаємодію і співпрацю для забезпечення реалізації положень закону про "спліт". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили прес-службі, документ забезпечить більш скоординований та ефективний процес передачі функцій з регулювання та нагляду за ринком небанківських фінансових послуг від Нацкомфінпослуг до НБУ.

Меморандум передбачає:

створення робочої групи з представників регуляторів, яка координуватиме взаємодію НБУ та Нацкомфінпослуг з метою передавання функцій;

порядок обміну між інституціями інформацією з кадрових питань, планами роботи Нацкомфінпослуг на 2020 рік, у тому числі щодо запланованої діяльності Нацкомфінпослуг з підготовки проектів регуляторних актів;

передавання НБУ документів та матеріалів, створених Нацкомфінпослуг у процесі виконання своїх повноважень та функцій;

обмін інформацією про нагляд за небанківськими фінансовими установами, у тому числі досвідом проведення перевірок та застосування заходів впливу.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про "спліт" передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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