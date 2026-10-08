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НБУ дал новый курс доллара на 9 октября: актуальные цены и есть ли спрос на валюту

15:33 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
НБУ дал новый курс доллара на 9 октября: актуальные цены и есть ли спрос на валюту Фото: Нацбанк дал курс доллара на 9 октября (Getty Images)
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Нацбанк обновил официальный курс валют на 9 октября. Как доллар, так и евро завтра немного упадет в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт НБУ.

Курс валют НБУ

По данным Нацбанка, завтра официальный курс доллара будет составлять 44,85 грн (-1 коп), евро - 50,13 грн (-2 коп).

НБУ дал новый курс доллара на 9 октября: актуальные цены и есть ли спрос на валюту
Фото: курс валют НБУ на 9 октября (инфографика РБК-Украина)

Есть ли спрос на валюту

Как отмечает в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, валюту покупают активнее, чем продают - разница составляет примерно 15-20%.

Главными покупателями являются импортеры, в том числе компании, покупающие топливо и другие энергоресурсы. С приближением холодного сезона потребность в таком импорте только усиливается, из-за чего нагрузка на межбанк не исчезает.

Чтобы выровнять спрос и предложение, регулятор тратит около 1-1,2 миллиарда долларов еженедельно. Нацбанк фактически выполняет роль валютного предохранителя: как только давление растет, он увеличивает свое присутствие на рынке, не позволяя дисбалансу перерасти в панику.

Дополнительно на настроения граждан давят обычные экономические сигналы - подорожание топлива, продуктов, услуг и дополнительные расходы бизнеса, что создает ощущение более сложной экономической фазы осени.

Однако, по словам банкира, пока у Нацбанка есть достаточный ресурс для интервенций, говорить о разрушении текущей валютной модели рано, хотя ее уязвимым местом является все большая зависимость от постоянной поддержки регулятора.

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