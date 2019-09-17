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НБУ дав дозвіл на приєднання "Укрсоцбанку" до "Альфа-Банку"

Новини » Економіка    17.09.2019 - 10:20
НБУ дав дозвіл на приєднання "Укрсоцбанку" до "Альфа-Банку"

Спрощена процедура приєднання займає три-чотири місяці

Національний банк України (НБУ) надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання АТ "Укрсоцбанк" до АТ "Альфа-Банк" за спрощеною процедурою. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомлені, у результаті реорганізації АТ "Альфа-Банк" стане правонаступником усіх прав та обов’язків АТ "Укрсоцбанк” стосовно його клієнтів та контрагентів.

Крім того, АТ "Альфа-Банк" у порядку правонаступництва набуде всіх прав за переданими йому активами, а також набуде обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів.

Дозвіл НБУ надано 12 вересня 2019 року згідно з положеннями закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків". Цей закон дає можливість провести реорганізацію банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою, строк якої зменшено в декілька разів - з 18 до трьох-чотирьох місяців.

Упродовж 2018 року реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною процедурою здійснили ПАТ "АБ "Експрес-Банк" та АКБ "Індустріалбанк", а також ПАТ КБ "Центр" та ПАТ "МТБ Банк".

Нагадаємо, в жовтні 2016 року група UniCredit і ABH Holdings S. A., головний акціонер "Альфа-Банку Україна", завершили угоду про обмін активами, в рамках якої група передала холдингу 99,9% акцій "Укрсоцбанку" в обмін на міноритарну частку власності в ABHH у розмірі 9,9%.

За даними НБУ, станом на 1 липня 2019 року мережа структурних підрозділів "Альфа-Банку" становила 250 відділень.

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