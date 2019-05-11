НБУ дал прогноз по депозитам населения в банках

В течение 2019 года темпы притока депозитов в банковский сектор остануться постоянными и их объема будет хватать для динамичного кредитования населения и бизнеса. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины за май.

Как отмечается в обзоре, в I квартале темп прироста гривневых средств населения соответствовал прошлогоднему (+3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в национальной валюте выросли на 15,0%, что соответствует темпам прироста предыдущих двух лет. Валютные средства возросли в долларовом эквиваленте на 0,8% за квартал и на 1,2 г/г. Долларизация средств физических лиц сократилась за квартал на 1 п.п. до 46,3%.

В начале I квартала ставки по гривневым депозитам физических лиц продолжали расти. Эта тенденция продолжалась с сентября прошлого года. Но в феврале рыночные ставки начали снижаться, хотя учетная ставка НБУ оставалась стабильной. В результате на конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне сократилась на 0.8 п.п. от пикового значения на 0.1 п.п. по сравнению с началом года до 15,5% годовых, говорится в документе.

По данным НБУ, в течение квартала процент по новым долларовым депозитам физических лиц снизился на 0,2 п.п. до 3,4% годовых.

Напомним, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал, проведенного Национальным банком, украинские банки ожидают роста объемов депозитов в течение следующих 12 месяцев.

Отметим, в марте 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам остались на уровне 12,0% годовых. По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,6% до 11,1% годовых, в валюте снизились с 2,6% до 2,5%.