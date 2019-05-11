НБУ дав прогноз щодо депозитів населення в банках

Протягом 2019 року темпи припливу депозитів до банківського сектору залишатимуться сталими і їхнього обсягу вистачатиме для динамічного кредитування населення та бізнесу. Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку Україні за травень.

Як зазначається в огляді, у І кварталі темп приросту гривневих коштів населення відповідав минулорічному (+3,5%), найвищі темпи зафіксовано у приватних банках (+7,6%). У річному обчисленні кошти фізичних осіб у національній валюті зросли на 15,0%, що відповідає темпам приросту попередніх двох років. Валютні кошти зросли у доларовому еквіваленті на 0,8% за квартал та на 1,2 р/р. Доларизація коштів фізичних осіб скоротилася за квартал на 1 в.п. до 46,3%.

На початку І кварталу ставки за гривневими депозитами фізичних осіб продовжували зростати. Ця тенденція тривала з вересня минулого року. Але в лютому ринкові ставки почали знижуватися, хоча облікова ставка НБУ залишалася стабільною. У результаті на кінець І кварталу середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні скоротилася на 0.8 в.п. від пікового значення та на 0.1 в.п. порівняно з початком року до 15,5% річних, йдеться в документі.

За даними НБУ, протягом кварталу відсоток за новими доларовими депозитами фізичних осіб знизився на 0,2 в.п. до 3,4% річних.

Нагадаємо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал, проведеного Національним банком, українські банки очікують зростання обсягів депозитів протягом наступних 12 місяців.

Відзначимо, в березні 2019 року середні процентні ставки банків за новими депозитами залишилися на рівні 12,0% річних. За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення в гривні знизилися за місяць з 11,6% до 11,1% річних, в валюті знизилися з 2,6% до 2,5%.