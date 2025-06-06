НБУ про бюджетний курс гривні до долара: це не дороговказ

"До нас апелюють з тим прогнозом обмінного курсу, який закладається в бюджет. Але цей то це той технічний показник, який використовується при прогнозуванні, при плануванні урядом", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що валютно-курсова політика НБУ насамперед націлена на забезпечення монетарних цілей.

Він заявив, що бюджетний показник курсу гривні долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".

Крім того, голова НБУ зазначив, що поточна валютно-курсова політика є оптимальною.

"Ключовий мандат Національного банку забезпечення саме цінової стабільності і фінансової стабільності. Питання фіскальної політики не входять в зону повноважень і сфери відповідальності Національного банку", - сказав він у відповідь на питання про те, що поточний курс гривні до долара відрізняється від бюджетного.

За його словами, макрофінансова стабільність і стійкість - це наше суспільне благо, якому базується усе, починаючи від відновлення кредитування і залучення інвестицій

"Національний банк ніколи не давав жодних запевнень щодо курсової політики, особливо в питаннях пов'язаних із фіскальною складовою. Ми неодноразово на цьому наголошували", - додав Пишний.