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НБУ будет штрафовать банки за недостоверную рекламу

Автор: Александр Белоус

Штрафы составят от 5,1 до 13,6 тысяч гривен

Национальный банк Украины с 1 сентября будет проводить ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. За нарушение прав потребителей предусмотрены штрафные санкции от 5,1 до 13,6 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, с 1 сентября 2020 года вступили в силу введенные Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полную стоимость для клиентов.

Теперь на веб-сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов - их стоимость, полные затраты клиента, включенные дополнительные услуги, способ оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и т. п.

"Отношения банка с клиентом должны быть максимально прозрачными, а условия банковских услуг - простыми и понятными для потребителя. От этого выиграют все. Клиент сможет легко сравнить условия разных банков, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров. Совместно с банками мы обеспечим прозрачность финансовых услуг и ориентированность на клиента", - отметила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Напомним, новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах вступили в силу с 1 сентября 2020 года. Банки обязаны публиковать актуальную и достаточную по объему информацию о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.

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