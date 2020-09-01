НБУ штрафуватиме банки за недостовірну рекламу

Національний банк України з 1 вересня здійснюватиме щоденний моніторинг веб-сайтів і реклами банків та контролюватиме дотримання вимог до розкриття інформації. За порушення прав споживачів передбачено штрафні санкції від 5,1 до 13,6 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, з 1 вересня 2020 року запрацювали введені Національним банком України вимоги до розкриття банками вичерпної інформації про послуги та їх повну вартість для клієнтів.

Відтепер на веб-сайтах та у рекламі банків повинна бути достатня за обсягом, правдива та актуальна інформація про умови депозитів та споживчих кредитів - їхню вартість, повні витрати клієнта, включені додаткові послуги, спосіб оплати, санкції у випадку невиконання клієнтом умов тощо.

"Відносини банку з клієнтом мають бути максимально прозорими, а умови банківських послуг - простими та зрозумілими для споживача. Від цього виграють усі. Клієнт зможе легко порівняти умови різних фінустанов, а банки здобудуть лояльність споживачів та зменшать ризики невиконання умов договорів. Спільно з банками ми забезпечимо прозорість фінансових послуг та орієнтованість на клієнта", - наголосила начальник Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук.

Нагадаємо, нові вимоги до розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на веб-сайтах набрати чинності з 1 вересня 2020 року. Банки зобов'язані публікувати актуальну і достатню за обсягом інформацію про депозити та кредити, їх вартості, умови і ризики.

Відзначимо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а у порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 422.