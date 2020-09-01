Новые требования к банкам: калькуляторы на сайтах и реальные ставки

Фото: касса в банке (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту

Новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах вступили в силу с 1 сентября 2020 года. Банки обязаны публиковать актуальную и достаточную по объему информацию о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего, банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и т.п.

Кроме того, на веб-сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

В НБУ обращают внимание на то, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) одобрил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине насчитывалось 7580 действующих структурных подразделений банков, а по сравнению с началом года их количество сократилось на 422.