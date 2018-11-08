Курс доллара на межбанке вырос до 27,93 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар дорожает на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 8 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек 31,93 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,9000 - 27,9300 грн/доллар, евро 31,9120 - 31,9435 грн/евро, российский рубль 0,4213 - 0,4220 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9300

EUR/UAH 31,9120 31,9435

RUB/UAH 0,4213 0,4220

Напомним, 7 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,89 - 27,91 грн/доллар, евро 32,0093 - 32,0380 грн/евро, российский рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2789,6958 гривен за 100 долларов (-5,8882 гривен).