НБУ на 9 листопада встановив курс гривні на рівні 27,92 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,92 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада, встановлений на такому рівні: 2792,6734 гривень за 100 доларів (+2,9776 гривень).

При цьому курс долара на 8 листопада становить 2789,6958 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 8 листопада склало 27,93 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9309 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 7 листопада (27,8980 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 8 листопада 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 2 копійки до 27,93 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок 31,93 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 28,07 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 2 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,22 гривень за євро.