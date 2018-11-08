НБУ на 9 ноября установил курс евро на уровне 31,90 грн/евро

Фото: евро (Pixabey)

Единая европейская валюта подешевела на 14 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро к гривне на 14 копеек до 31,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 ноября установлен на таком уровне:

3190,3501 гривны за 100 евро (-14,1735 грн).

При этом курс евро на 7 ноября составляет 3204,5236 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 ноября 2018 года, в обменных пунктах курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,22 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,20 - 32,00 (30,30 - 32,10 - 7 ноября), продажи 32,05 - 33,13 (31,95 - 33,24 - 7 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,77 (31,76 - 7 ноября), продажи - 32,22 (32,21 - 7 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 8 копеек до 31,93 грн/евро. Курс покупки составляет 31,91 грн/евро.