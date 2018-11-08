НБУ на 9 листопада встановив курс євро на рівні 31,90 грн/євро

Фото: євро (Pixabey)

Єдина європейська валюта подешевшала на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро до гривні на 14 копійок до 31,90 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 листопада, встановлений на такому рівні:

3190,3501 гривні за 100 євро (-14,1735 грн).

При цьому курс євро на 7 листопада становить 3204,5236 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада 2018 року, обмінних пунктах курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,22 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,20 - 32,00 (30,30 - 32,10 - 7 листопада), продажу 32,05 - 33,13 (31,95 - 33,24 - 7 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,77 (31,76 - 7 листопада), продажу - 32,22 (32,21 - 7 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 8 копійок до 31,93 грн/євро. Курс покупки становить 31,91 грн/євро.