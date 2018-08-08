НБУ на 9 августа усилил курс гривны до 26,96 грн/доллар

Доллар подешевел на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 августа, усилил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара установлен на таком уровне:

2696,1726 гривны за 100 долларов (-5,9328).

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 13 копеек - до 27,19 гривен за доллар, курс покупки доллара снизился на 8 копеек - до 26,92 гривен за доллар. По сравнению с данными 7 августа курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,69 гривни за доллар.

Справочное значение курса доллара на 8 августа снизилось до 26,95 гривен за доллар. Это на 7 копеек ниже справочного курса, установленного 7 августа (27,0253 гривен за доллар).

НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00. А в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.