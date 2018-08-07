НБУ на 8 серпня посилив курс гривні до 27,07 грн/долар

Долар подешевшав на 29 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 7 серпня, посилив курс гривні до 27,02 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара встановлено на такому рівні:

2702,1054 гривні за 100 доларів (-29,0672).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс долара на міжбанку 7 серпня 2018 року у продажу станом на 13:15 в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок - до 27,02 грн/дол, курс купівлі знизився на 9 копійок - до 27,00 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки - до 31,31 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 серпня 2018 року, в 11:30 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 12 копійок - до 27,32 гривень за долар, курс купівлі долара знизився на 7 копійок - до 27,03 гривень за долар. Порівняно з даними 6 серпня курс євро на продажу знизився на 15 копійок - до 31,73 гривень за долар.

Довідкове значення курсу долара станом на 12:00 знизилося до 27,02 гривень за долар. Це на 11 копійок вище довідкового курсу, встановленого 6 серпня (27,0883 гривень за долар).

НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - о 16:00. А о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.