НБУ на 7 ноября снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,65 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2465,7612 гривен за 100 долларов (-6,1855 гривен).

При этом курс доллара на 5 ноября составляет 2471,9467 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 6 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,72 гривен за доллар, курс в покупке до 24,69 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 ноября справочный курс на уровне 24,69 грн/доллар, снизив его по сравнению с 5 ноября (24,71).

В то же время в обменных пунктах Украины 6 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс евро снизился на 19 копеек до 27,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,62 - 5 ноября), продажи - 24,76 (24,83 - 5 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,30 - 5 ноября), продажи - 27,54 (27,73 - 5 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 5 ноября), продажи 3,91 (3,93 - 5 ноября) грн за 10 рублей.