НБУ на 7 августа усилил курс гривны до 31,32 грн/евро

Евро подешевел на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 августа, понизил курс евро к гривне - до 31,32 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро установлен на таком уровне:

3131,8150 гривны за 100 евро (-7,6872).

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс евро на 6 августа составляет 3139,5022 гривны за 100 евро. При этом курс евро в продаже на межбанке 6 августа 2018 года снизился на 9 копеек - до 31,30 грн/евро.

В обменных пунктах Украины 6 августа 2018 года курс доллара в продаже, по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 15 копеек - до 27,44 гривен за доллар, курс покупки доллара повысился на 10 копеек - до 27,10 гривен за доллар. По сравнению с данными 3 августа курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,88 гривен за доллар.

Напомним, НБУ 1 августа начал публиковать курс гривны к доллару отдельно от остальных валют. Обновленный официальный курс гривни к доллару США на два часа раньше - в 16:00, а в 18:00 появляется официальный курс гривны к евро и другим иностранным валютам и банковских металлов. Нацбанк публикует официальный курс гривны на текущий день, так и на следующий.

Кроме этого, на главной странице в таблице "Показатели валютного рынка" появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.