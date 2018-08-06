Готівковий курс долара в продажу виріс до 27,44 гривень/долар

Євро подорожчав на вісім копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 серпня 2018 року, 11:50 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем зріс на 15 копійок - до 27,44 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,88 гривень за долар.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,60 - 27,43 (26,40 - 27,26 - 3 серпня), продажу 27,32 - 27,90 (27,15 - 27,90 - 3 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 27,1026 (27,0049 - 3 серпня), продажу - 27,4451 (27,2994 - 3 серпня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,75 (27,2994 - 3 серпня), продажу - 31,65 - 32,33 (31,55 - 32,45 - 3 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,2383 (31,1921 - 3 серпня), продажу - 31,8804 (31,8035 - 3 серпня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,255 (2,800 - 4,245 - 3 серпня), продажу - 4,200 - 5,000 (4,200 - 5,000 - 3 серпня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,956 (3,943 - 3 серпня), продажу 4,346 (4,344 - 3 серпня) грн за 10 рублів.