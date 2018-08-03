НБУ на 6 серпня послабив курс гривні до 31,4 грн/євро

Євро подорожчав на 1,5 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зменшив курс євро до гривні - до 31,38 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на такому рівні:

3139,5022 гривні за 100 євро (+1,5336).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс євро на 3 серпня становить 3137,9686 за 100 євро. При цьому курс євро у продажу на міжбанку 3 серпня 2018 року знизився на 3 копійки - до 31,39 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 14 копійок - до 27,29 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,00 гривень за долар. Порівняно з даними 2 серпня курс євро у продажу виріс на 3 копійки - до 31,80 гривень за долар.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.