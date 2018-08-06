НБУ на 7 серпня посилив курс гривні до 31,32 грн/євро

Євро подешевшав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 6 серпня, знизив курс євро до гривні - до 31,32 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на такому рівні:

3131,8150 гривні за 100 євро (-7,6872).

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс євро на 6 серпня становить 3139,5022 гривні за 100 євро. При цьому курс євро у продажу на міжбанку 6 серпня 2018 року знизився на 9 копійок - до 31,30 грн/євро.

В обмінних пунктах України 6 серпня 2018 року курс долара в продажу, в порівнянні з попереднім торговим днем, зріс на 15 копійок - до 27,44 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 10 копійок - до 27,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 серпня курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,88 гривень за долар.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на дві години раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.

Крім цього, на головній сторінці у таблиці "Показники валютного ринку" з'явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара на 12:00, значення якого буде оновлюватися щодня до 12:30.