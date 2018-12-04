НБУ на 5 декабря установил курс евро на уровне 32,08 грн/евро

Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на16 копеек до 32,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 декабря установлен на таком уровне:

3208,8869 гривны за 100 евро (+16,3522 грн).

При этом курс евро на 4 декабря составляет 3192,5347 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 декабря 2018 года, наличный курс в продаже упал на 2 копейки до 32,27 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,30 - 31,97 (31,37 - 32,00 - 3 декабря), продажи 32,00 - 32,70 (32,05 - 33,60 - 3 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,75 (31,72 - 3 декабря), продажи - 32,27 (32,29 - 3 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 2 копейки до 31,97 грн/евро. Курс покупки составляет 31,92 грн/евро.