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НБУ на 4 декабря установил курс евро на уровне 31,92 грн/евро

Новости » Финансы    03.12.2018 - 17:51
НБУ на 4 декабря установил курс евро на уровне 31,92 грн/евро
Фото: коллаж (Paxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на13 копеек до 31,92 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 декабря установлен на таком уровне:

3192,5347 гривны за 100 евро (-13,2891 грн).

При этом курс евро на 3 декабря составляет 3205,8238 гривны за 100 евро.

НБУ на 4 декабря установил курс евро на уровне 31,92 грн/евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 декабря 2018 года, наличный курс в продаже упал на 17 копеек до 32,29 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,37 - 32,00 (31,50 - 32,20 - 30 ноября), продажи 32,05 - 33,60 (32,17 - 33,90 - 30 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,72 (31,87 - 30 ноября), продажи - 32,29 (32,46 - 30 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 1 копейку до 31,95 грн/евро. Курс покупки составляет 31,93 грн/евро.

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