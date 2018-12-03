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Курс доллара на межбанке снизился до 28,16 грн/доллар

Новости » Финансы    03.12.2018 - 17:29
Курс доллара на межбанке снизился до 28,16 грн/доллар
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подешевел еще на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 3 декабря 2018 года снизился на 4 копейки до 28,16 грн/доллар, курс в покупке до 28,14 грн/доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 31,95 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1400 - 28,1600  грн/доллар, евро 31,9360 - 31,9587 грн/евро, российский рубль 0,4229 - 0,4237 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,1400     28,1600

EUR/UAH     31,9360     31,9587

RUB/UAH     0,4229       0,4237

Курс доллара на межбанке снизился до 28,16 грн/доллар

Напомним, 30 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 31,9363 - 31,9675 грн/евро, российский рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 28,17 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 декабря установлен на таком уровне: 2817,2738 гривен за 100 долларов (-5,0026 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 3 декабря составило 28,23 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1767 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 30 ноября (28,2311 гривен за доллар).

НБУ на 4 декабря установил курс гривны на уровне 28,17 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,18 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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