НБУ на 4 грудня встановив курс євро на рівні 31,92 грн/євро

Фото: колаж (Paxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 31,92 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 грудня встановлено на такому рівні:

3192,5347 гривні за 100 євро (-13,2891 грн).

При цьому курс євро на 3 грудня становить 3205,8238 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу впав на 17 копійок до 32,29 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,37 - 32,00 (31,50 - 32,20 - 30 листопада), продажу 32,05 - 33,60 (32,17 - 33,90 - 30 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,72 (31,87 - 30 листопада), продажу - 32,29 (32,46 - 30 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 1 копійку до 31,95 грн/євро. Курс покупки становить 31,93 грн/євро.