НБУ на 30 июля понизил курс гривны до 26,76 грн/доллар

Евро подешевел до 31,11 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июля, ослабил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 676,1506 гривны за 100 долларов (+11,0094);

3 111,0251 гривны за 100 евро (-11,4543);

4,2497 гривны за 10 рублей (+0,0288).

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 27 июля 2018 года, не изменился и остался на уровне 26,74 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку - до 26,71 грн/долл. Курс евро в продаже подешевел на 7,5 копеек до 31,15 грн/евро.

Добавим, что в обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 20 копеек - до 26,95 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 16 копеек - до 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными на 26 июля курс евро в продаже вырос на 13 копеек - до 31,53 гривен за евро.