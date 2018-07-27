Готівковий курс долара в продажу наблизився до 27 гривень/долар

Курс євро виріс на 13 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім днем виріс на 20 копійок - до 26,95 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 16 копійок - до 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 26 липня курс євро у продажу виріс на 13 копійок - до 31,53 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 26,10 - 26,87 (25,85 - 26,67 - 26 липня), продажу 26,77 - 27,30 (26,63 - 27,10 - 26 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,6643 (26,5095 - 26 липня), продажу - 26,9507 (26,7491 - 26 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 31,37 (30,00 - 31,20 - 26 липня), продажу - 31,25 - 31,88 (31,15 - 31,90 - 26 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,9881 (30,8740 - 26 липня), продажу - 31,5390 (31,4022 - 26 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,800 - 4,200 (2,800 - 4,170 - 26 липня), продажу - 4,190 - 5,000 (4,150 - 5,000 - 26 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,885 (3,876 - 26 липня), продажу 4,297 (4,281 - 26 липня) за 10 рублів.