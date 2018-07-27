НБУ на 30 липня понизив курс гривні до 26,76 грн/долар

Євро подешевшав до 31,11 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 27 липня, послабив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2 676,1506 гривні за 100 доларів (+11,0094);

3 111,0251 гривні за 100 євро (-11,4543);

4,2497 гривні за 10 рублів (+0,0288).

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 27 липня 2018 року, не змінився і залишився на рівні 26,74 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,71 грн/дол. Курс євро у продажу подешевшав на 7,5 копійок до 31,15 грн/євро.

Додамо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім днем виріс на 20 копійок - до 26,95 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 16 копійок - до 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 26 липня курс євро у продажу виріс на 13 копійок - до 31,53 гривень за євро.