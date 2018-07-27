Курс долара на міжбанку 27 липня залишився на рівні 26,74 гривень/долар

Євро подешевшав на 7,5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу сьогодні, 27 липня 2018 року, не змінився і залишився на рівні 26,74 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,71 грн/дол. Курс євро у продажу подешевшав на 7,5 копійок до 31,15 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400, євро 31,1224 - 31,1547 грн/євро, російський рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 31,1224 31,1547

RUB/UAH 0,4252 0,4259

Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400, євро 31,2169 - 31,2296 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Національний банк України на 27 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 26 липня, послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2 665,1412 гривні за 100 доларів (+2,4534); 3 122,4794 гривні за 100 євро (+9,7974); 4,2339 4,2209 гривні за 10 рублів (+0,013).

Додамо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу у порівнянні з попереднім днем виріс на 20 копійок - до 26,95 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 16 копійок - до 26,66 гривень за долар. Порівняно з даними 26 липня курс євро у продажу виріс на 13 копійок - до 31,53 гривень за євро.