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НБУ на 3 июня снизил официальный курс доллара

Новости » Экономика     03.06.2020 - 07:45
НБУ на 3 июня снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 26,7955 гривен за 1 доллар (-0,0226 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 26,8181 гривен за 1 доллар.

НБУ на 3 июня снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара снижается четвертый день подряд после достижения уровня 27 гривен 28 мая.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,80 гривен за доллар, курс в покупке - 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 июня справочный курс на уровне 26,79 грн/доллар, снизив его по сравнению с 1 июня (26,82 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,89 гривен за доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 29,85 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,71 - 1 июня), продажи - 26,89 (26,94 - 1 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,41 (29,42 - 1 июня), продажи - 29,85 (29,93 - 1 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,36 (3,35 - 1 июня), продажи 3,85 (3,85- 1 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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