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НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     03.06.2020 - 07:45
НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,79 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 26,7955 гривень за 1 долар (-0,0226 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 26,8181 гривень за 1 долар.

НБУ на 3 червня знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара знижується четвертий день поспіль після досягнення рівня 27 гривень 28 травня.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 26,80 гривень за долар, курс купівлі - 26,78 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 29,89 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 червня довідковий курс на рівні 26,79 грн/долар, знизивши його порівняно з 1 червня (26,82 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,89 гривень за долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,66 (26,71 - 1 червня), продажу - 26,89 (26,94 - 1 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,41 (29,42 - 1 червня), продажу - 29,85 (29,93 - 1 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,36 (3,35 - 1 червня), продажу 3,85 (3,85 - 1 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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