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НБУ на 28 марта незначительно ослабил курс гривны

НовостиФинансы    27.03.2018 - 18:09
Фото: НБУ ослабил курс гривны (pixabay.com)
Фото: НБУ ослабил курс гривны (pixabay.com)

Евро подешевел до 32,56 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2630,6270 гривны за 100 долларов (+0,1880);

3255,6640 гривны за 100 евро (-8,9738);

4,6010 гривны за 10 рублей (-0,0135).

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,36 гривны/доллар, в покупке курс незначительно понизился - до 26,11 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 26 марта, увеличился на 16 копеек - до 32,88 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2018 года повысился на 3 копейки до 26,35 грн/долл, курс в покупке повысился на 3 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 32,66 грн/евро.

Курс доллара на межбанке 27 марта повысился до 26,35 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,36 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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