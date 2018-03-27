НБУ на 28 марта незначительно ослабил курс гривны

Евро подешевел до 32,56 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2630,6270 гривны за 100 долларов (+0,1880);

3255,6640 гривны за 100 евро (-8,9738);

4,6010 гривны за 10 рублей (-0,0135).

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 марта 2018 года, в 11:15 курс доллара в продаже понизился на 2 копейки до 26,36 гривны/доллар, в покупке курс незначительно понизился - до 26,11 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 26 марта, увеличился на 16 копеек - до 32,88 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 27 марта 2018 года повысился на 3 копейки до 26,35 грн/долл, курс в покупке повысился на 3 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 8 копеек - до 32,66 грн/евро.