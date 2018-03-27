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НБУ на 28 березня трохи послабив курс гривні

НовиниФінанси    27.03.2018 - 18:09
Фото: НБУ послабив курс гривні (pixabay.com)
Фото: НБУ послабив курс гривні (pixabay.com)

Євро подешевшав до 32,56 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2630,6270 гривні за 100 доларів (+0,1880);

3255,6640 гривні за 100 євро (-8,9738);

4,6010 гривні за 10 рублів (-0,0135).

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,36 гривні/долар, курс купівлі підвищився - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 26 березня, збільшився на 16 копійок - до 32,88 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2018 року підвищився на 3 копійки до 26,35 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок - до 32,66 грн/євро.

Курс долара на міжбанку 27 березня підвищився до 26,35 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,36 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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