НБУ на 28 березня трохи послабив курс гривні

Євро подешевшав до 32,56 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 28 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2630,6270 гривні за 100 доларів (+0,1880);

3255,6640 гривні за 100 євро (-8,9738);

4,6010 гривні за 10 рублів (-0,0135).

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,36 гривні/долар, курс купівлі підвищився - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 26 березня, збільшився на 16 копійок - до 32,88 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2018 року підвищився на 3 копійки до 26,35 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок - до 32,66 грн/євро.