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НБУ на 27 марта ослабил курс гривны до 26,30 грн/доллар

НовостиФинансы    26.03.2018 - 18:08
Фото: НБУ ослабил курс гривны (фото из открытых источников)
Фото: НБУ ослабил курс гривны (фото из открытых источников)

Евро подорожал до 32,64 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2630,4390 гривны за 100 долларов (+3,8912);

3264,6378 гривны за 100 евро (+21,9019);

4,6145 гривны за 10 рублей (+0,0152).

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 марта 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже повысился на 1 копейку до 26,38 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку - до 26,11 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 23 марта, увеличился на 10 копеек - до 32,72 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2018 года повысился на 4 копейки до 26,32 грн/долл, курс в покупке повысился на 3,5 копейки до 26,32 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 32 копейки - до 32,74 грн/евро.

Курс доллара на межбанке в 12:45 повысился до 26,33 грн/доллар Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 26,30 гривен/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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