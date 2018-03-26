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НБУ на 27 березня послабив курс гривні до 26,30 грн/долар

НовиниФінанси    26.03.2018 - 18:08
Фото: НБУ послабив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ послабив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро подорожчав до 32,64 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2630,4390 гривні за 100 доларів (+3,8912);

3264,6378 гривні за 100 євро (+21,9019);

4,6145 гривні за 10 рублів (+0,0152).

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 березня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,38 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними, 23 березня, збільшився на 10 копійок - до 32,72 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2018 року підвищився на 4 копійки до 26,32 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3,5 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 32 копійки - до 32,74 грн/євро.

Курс долара на міжбанку о 12:45 підвищився до 26,33 грн/долар Курс долара на міжбанку на 10:30 збільшився до 26,30 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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