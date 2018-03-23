НБУ на 26 марта ослабил курс гривны до 26,27 грн/доллар

Евро подорожал до 32,42 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,27 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2626,5478 гривны за 100 долларов (+1,1829);

3242,7359 гривны за 100 евро (+9,3365);

4,5993 гривны за 10 рублей (-0,0196).

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 марта 2018 года, в 11:20 курс доллара в продаже понизился на 3 копейки до 26,37 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку - до 26,12 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 22 марта, уменьшился на 9 копеек - до 32,62 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2018 года не изменился и сохранился на уровне 26,28 грн/долл, курс в покупке повысился на 1,5 копейки до 26,255грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 7 копеек - до 32,42 грн/евро.