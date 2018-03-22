НБУ на 23 марта укрепил курс гривны до 26,25 грн/доллар

Евро подорожал до 32,33 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,25 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2625,3649 гривны за 100 долларов (-2,7325);

3233,3994 гривны за 100 евро (+4,5189);

4,6189 гривны за 10 рублей (+0,0479).

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 марта 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,40 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 4 копейки - до 26,13 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 21 марта, увеличился на 9 копеек - до 32,72 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 22 марта 2018 года понизился на 6 копеек- до 26,28 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 2 копейки - до 32,35 грн/евро.