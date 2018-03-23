НБУ на 26 березня послабив курс гривні до 26,27 грн/долар

Євро подорожчав до 32,42 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2626,5478 гривні за 100 доларів (+1,1829);

3242,7359 гривні за 100 євро (+9,3365);

4,5993 гривні за 10 рублів (-0,0196).

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 березня 2018 року, 11:20 курс долара в продажу знизився на 3 копійки до 26,37 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,12 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 22 березня, зменшився на 9 копійок - до 32,62 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 23 березня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,28 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1,5 копійки до 26,255 грн/дол. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок - до 32,42 грн/євро.