Курс доллара на межбанке вырос до 28,20 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта снова начала дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 24 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился до 32,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 32,2203 - 32,2495 грн/евро, российский рубль 0,4288 - 0,4295 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1700 28,2000

EUR/UAH 32,2203 32,2495

RUB/UAH 0,4288 0,4295

Напомним, 23 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1450 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,2682 - 32,2940 грн/евро, российский рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2814,9402 гривен за 100 долларов (+6,8997).