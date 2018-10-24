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Курс доллара на межбанке вырос до 28,20 грн/доллар

Новости » Финансы    24.10.2018 - 10:43
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Национальная валюта снова начала дешеветь

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 24 октября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 3 копейки до 28,20 грн/доллар, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился до 32,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,1700 - 28,2000 грн/доллар, евро 32,2203 - 32,2495 грн/евро, российский рубль 0,4288 - 0,4295 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1700    28,2000

EUR/UAH     32,2203    32,2495

RUB/UAH     0,4288       0,4295

Курс доллара на межбанке вырос до 28,20 грн/долларНапомним, 23 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1450 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,2682 - 32,2940 грн/евро, российский рубль 0,4296 - 0,4302 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,14 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2814,9402 гривен за 100 долларов (+6,8997).

Курс доллара на межбанке вырос до 28,17 грн/доллар НБУ на 24 октября установил курс гривны на уровне 28,14 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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