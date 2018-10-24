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НБУ на 25 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,21 грн/долар

Новини » Фінанси    24.10.2018 - 16:02
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,21 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні:

2821,3097 гривень за 100 доларів (+6,3695).

При цьому курс долара на 24 жовтня становить 2814,9402 гривень за 100 доларів.

НБУ на 25 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,21 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 24 жовтня склало 28,20 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,2094 гривень за долар, що на 6 копійок вище, ніж встановлений 23 жовтня (28,1487 гривень за долар).

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 жовтня 2018 року зріс порівняно із закриттям попередньої сесії на 3 копійки до 28,20 грн/долар, курс купівлі зріс на 3 копійки - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 3 копійки до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 6 копійок до 28,06 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,50 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,24 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,20 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривніКурс долараНаціональний банк України
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