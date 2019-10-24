НБУ на 24 октября повысил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 октября установлен на таком уровне: 2489,2529 гривен за 100 долларов (+4,79 гривен).

При этом курс доллара на 23 октября составляет 2484,4629 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 23 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 24,88 гривен за доллар, курс в покупке до 24,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 27,67 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 октября справочный курс на уровне 24,87 грн/доллар, понизив его по сравнению с 22 октября (24,82).

В то же время в обменных пунктах Украины 23 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 24,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 27,79 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (24,73 - 22 октября), продажи - 24,98 (24,96 - 22 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,45 - 22 октября), продажи - 27,79 (27,82 - 22 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 22 октября), продажи 3,93 (3,92 - 22 октября) грн за 10 рублей.