НБУ на 24 жовтня підвищив офіційний курс

Національний банк України (НБУ) на 24 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 жовтня встановлено на такому рівні: 2489,2529 гривень за 100 доларів (+4,79 гривень).

При цьому курс долара на 23 жовтня становить 2484,4629 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 23 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,88 гривень за долар, курс купівлі до 24,85 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 27,67 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 жовтня довідковий курс на рівні 24,87 грн/долар, знизивши його порівняно з 22 жовтня (24,82).

У той же час в обмінних пунктах України 23 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 24,98 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,75 (24,73 - 22 жовтня), продажу - 24,98 (24,96 - 22 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,45 - 22 жовтня), продажу - 27,79 (27,82 - 22 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,55 - 22 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 22 жовтня) грн за 10 рублів.