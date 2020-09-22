Официальный курс доллара на 22 сентября вырос до максимума с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс превысил уровень конца марта, когда доллар рос в условиях острой фазы коронакризиса

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28,1830 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,20 гривен за доллар, курс в покупке до 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,45 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 сентября справочный курс на уровне 28,19 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 сентября (28,17 грн).

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен.