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НБУ на 22 марта укрепил курс гривны до 26,28 грн/доллар

НовостиФинансы    21.03.2018 - 18:08
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Евро подорожал до 32,29 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,28 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2628,0974 гривны за 100 долларов (-2,0144);

3228,8805 гривны за 100 евро (+0,1553);

4,5710 гривны за 10 рублей (+0,0130).

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 марта 2018 года, в 11:25 курс доллара в продаже понизился на 24 копейки до 26,46 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 14 копеек - до 26,17 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 20 марта, уменьшился на 26 копеек - до 32,63 гривны/евро.

Курс доллара на межбанке в продаже 21 марта 2018 года понизился на 2 копейки- до 26,34 грн/долл, курс в покупке понизился на 2 копейки до 26,34 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 32,37 грн/евро.

Курс доллара на межбанке 21 марта понизился до 26,34 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,46 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги: Национальный банк Украины, Курс гривны
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