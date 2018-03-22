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НБУ на 23 березня зміцнив курс гривні до 26,25 грн/долар

НовиниФінанси    22.03.2018 - 18:16
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)
Фото: НБУ зміцнив курс гривні (фото з відкритих джерел)

Євро подорожчав до 32,33 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2625,3649 гривні за 100 доларів (-2,7325);

3233,3994 гривні за 100 євро (+4,5189);

4,6189 гривні за 10 рублів (+0,0479).

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 березня 2018 року, 11:05 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,40 гривні/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки - до 26,13 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 21 березня, збільшився на 9 копійок - до 32,72 гривні/євро.

Курс долара на міжбанку в продаж 22 березня 2018 року знизився на 6 копійок - до 26,28 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок до 26,24 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 32,35 грн/євро.

Курс долара на міжбанку о 12:30 знизився до 26,28 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:25 зберігся на рівні 26,28 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги: Національний банк України, Курс гривні
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