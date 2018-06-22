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НБУ на 23 июня укрепил курс гривны до 26,24 грн/доллар

НовостиФинансы    22.06.2018 - 17:51
Фото: НБУ укрепил курс гривны
Фото: НБУ укрепил курс гривны

Евро подорожал до 30,56 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,24 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2623,8901 гривны за 100 долларов (-6,6464);

3056,3072 гривны за 100 евро (+21,1942);

4,1941  гривны за 10 рублей (+0,0702).

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июня 2018 года понизился на 7,5 копеек до 26,215 грн/долл, курс покупки понизился на 6 копеек до 26,19 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 9 копеек - до 30,54 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 11 копеек до 26,30 гривен, в покупке курс доллара понизился на 9 копеек до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 21 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.

 

Курс доллара на межбанке 22 июня понизился до 26,215 гривен/доллар Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,30 гривны/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс гривны  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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