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НБУ на 23 червня зміцнив курс гривні до 26,24 грн/долар

НовиниФінанси    22.06.2018 - 17:51
Фото: НБУ зміцнив курс гривні
Фото: НБУ зміцнив курс гривні

Євро подорожчав до 30,56 грн/євро

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,24 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

2623,8901 гривні за 100 доларів (-6,6464);

3056,3072 гривні за 100 євро (+21,1942);

4,1941 гривні за 10 рублів (+0,0702).

Курс долара на міжбанку в продаж 22 червня 2018 року знизився на 7,5 копійок до 26,215 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок до 26,19 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,54 грн/євро.

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 11 копійок до 26,30 гривень, у купівлі курс долара знизився на 9 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 21 червня, курс євро на продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.

 

Курс долара на міжбанку 22 червня знизився до 26,215 гривень/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,30 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Національний банк України, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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