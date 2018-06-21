НБУ на 22 июня укрепил курс гривны до 26,30 грн/доллар

Евро подешевел до 30,35 грн/евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2630,5365 гривны за 100 долларов (-17,0580);

3035,1130 гривны за 100 евро (-30,2719);

4,1239 гривны за 10 рублей (-0,0378).

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июня 2018 года понизился на 11,5 копеек до 26,285 грн/долл, курс покупки понизился на 7 копеек до 26,36 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 13 копеек - до 30,45 грн/евро.

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июня 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 5 копеек до 26,41 гривен, в покупке курс доллара понизился на 4 копейки до 26,17 гривен за доллар. По сравнению с данными 20 июня, курс евро в продаже понизился на 9 копеек - до 30,78 гривен за евро.