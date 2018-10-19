Наличный курс доллара вырос на 15 копеек

Доллар и евро дорожают на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 19 октября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 28,22 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 14 копеек до 28,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 32,52 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,25 - 28,16 (27,15 - 28,05 - 18 октября), продажи 28,10 - 28,80 (28,02 - 28,75 - 18 октября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,03 (27,89 - 18 октября), продажи - 28,22 (28,06 - 18 октября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40 - 32,40 (30,40 - 32,35 - 18 октября), продажи 32,20 - 33,10 (32,20 - 33,13 - 18 октября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,06 (32,00 - 18 октября), продажи - 32,52 (32,48 - 18 октября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,70 - 4,23 (2,70 - 4,22 - 18 октября), продажи - 4,20 - 5,00 (4,20 - 5,00 - 18 октября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,88 - 18 октября), продажи 4,30 (4,30 - 18 октября) грн за 10 рублей.