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НБУ на 22 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,18 грн/долар

Новини » Фінанси    19.10.2018 - 16:16
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Курс долара зріс ще на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні:

2818,2001 гривень за 100 доларів (+14,5354).

При цьому курс долара на 19 жовтня становить 2803,6647 гривень за 100 доларів.

НБУ на 22 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,18 грн/долар

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 19 жовтня склало 28,18 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1847 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 18 жовтня (28,0252 гривень за долар).

на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара виріс в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 8 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс на 9 копійок - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 14 копійок до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,18 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривні Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
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