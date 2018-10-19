НБУ на 22 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,18 грн/долар

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Курс долара зріс ще на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні:

2818,2001 гривень за 100 доларів (+14,5354).

При цьому курс долара на 19 жовтня становить 2803,6647 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 19 жовтня склало 28,18 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1847 гривень за долар, що на 16 копійок вище, ніж встановлений 18 жовтня (28,0252 гривень за долар).

на відкритті міжбанківського валютного ринку 19 жовтня курс долара виріс в порівнянні із закриттям попередньої сесії на 8 копійок до 28,19 грн/долар, курс купівлі зріс на 9 копійок - до 28,17 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,24 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем виріс на 16 копійок - до 28,22 гривень за долар, курс купівлі долара виріс на 14 копійок до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки - до 32,52 гривень за євро.